È online il secondo numero di ‘Tutti i colori del dono’, la rivista del CSV Molise

La campagna vaccinale ha rinforzato le speranze di uscire dall’estenuante e dolorosa emergenza sanitaria scoppiata nel marzo 2020 ed è proprio questo sentimento che ha ispirato il secondo numero di ‘Tutti i colori del dono, gli orizzonti sociali del Molise’.

La rivista del CSV Molise è consultabile gratuitamente online nella sua nuova edizione a cui hanno partecipato personalità autorevoli del mondo del Terzo Settore, esponenti della politica molisana, figure di primo piano degli ambiti sanitario e istituzionale protagoniste di battaglie sociali, giornalisti, volontari impegnati nell’assicurare vicinanza a chi è in difficoltà.

‘Social protection, la ripartenza globale’, è il tema delle 32 pagine sfogliabili sul sito web del CSV Molise in cui trovano spazio appelli alle autorità locali, finalizzati a ottenere un sostegno tangibile al non profit e alle organizzazioni in difficoltà, approfondimenti sui mutamenti del Terzo Settore determinati dalla pandemia, storie come quella raccontata a Sanremo dalla cantante Elodie, che fungono da monito nella lotta contro la povertà educativa e contro altri disagi, le emozioni contrastanti provate dalle persone costrette in casa a causa del Covid-19.

Si ringrazia Gian Franco Massaro, presidente del CSV Molise, Alessandro Lombardi, direttore generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese presso il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giancarlo Maria Bregantini, arcivescovo di Campobasso-Bojano, Aldo Patriciello, europarlamentare, Michele Iorio, consigliere regionale ed ex Governatore del Molise, Lucio Pastore, primario facente funzioni del Pronto Soccorso dell’ospedale Veneziale di Isernia, Roberto Gravina, sindaco di Campobasso, Carmine Aceto, giornalista, Elisabetta Macari, portavoce del Forum del Terzo Settore, Antonio Sinibaldi, scrittore, Maria Antonietta Mariani, presidente CIF Molise, Giuditta Lembo, consigliera di parità delle province di Campobasso e Isernia, Antonella Iammarino, giornalista e direttrice de ‘Il Colibrì’, Monica Di Filippo, presidentessa Genitori Arcobaleno di Venafro, Barbara Fusco, giornalista e volontaria LILT Campobasso, Paola De Lena, Caritas Diocesana di Termoli-Larino, Vincenzo Ciccone, giornalista, Nicola Caprio, presidente CSV Napoli, Valeria Rega, giornalista, Giuseppe Pesce e i volontari AISA.