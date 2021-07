Lonely Planet, JustMO’ spiega il Molise nella nuova guida

C’è il lavoro di una realtà culturale di Campobasso dietro l’uscita della nuova guida Lonely Planet dedicata all’Abruzzo e al Molise.

Un’impresa culturale e creativa molisana, JustMo’, è stata scelta dall’importante casa editrice internazionale per curare gli approfondimenti dedicati all’Arte e alle Tradizioni del Molise e raccontare gli elementi che caratterizzano il patrimonio materiale e immateriale della regione.

A darne notizia era stata per prima Selvaggia Lucarelli dal suo profilo Facebook, ripreso e diffuso dai media locali. La Lucarelli ancora una volta aveva menzionato la piccola regione che di recente l’ha ospitata per qualche giorno in uno dei suoi post. “Tra le poche cose positive di questo ultimo anno e mezzo c’è il fatto che abbiamo riscoperto la bellezza di viaggiare in Italia – si legge – E Lonely Planet ha pubblicato la prima guida Abruzzo e Molise“.

Anche questo è un segno forte dell’attenzione questa piccola ma bella regione sta destando in tutto il mondo e anche presso le sedi editoriali più importanti. Con l’auspicio che sia per tutti l’inizio di un percorso produttivo e utile per tutti.