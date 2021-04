Progetto Rotary – USAID: Il Rotary e il Governo degli Stati Uniti sostengono la lotta dell’Italia contro il Covid-19

Ieri nella sede dell’Istituto Cuoco a Campobasso in Corso Bucci, 28/M, si è tenuta la cerimonia di consegna dei tablet al Dirigente dell’Istituto “Pertini” Umberto Di Lallo.

E’ intervenuto il Delegato Distrettuale del Rotary Piero Pescetelli, il Presidente del Rotary Club di Campobasso Michele Rinaldi e rappresentanti delle autorità locali. La Cerimonia, nei limiti delle cautele imposte dal momento che stiamo vivendo è aperta alla gradita partecipazione degli organi di stampa ai quali verrà illustrato lo spirito dell’iniziativa oltre alla estensione territoriale e alla rilevanza per gli studenti in difficoltà della nostra regione.

Infatti Il Distretto 2090 del Rotary International (Abruzzo, Molise, Marche e Umbria) ha aderito al progetto Rotary – USAID per fornire un sostegno alle famiglie colpite dal Covid, ottenendo l’approvazione delle autorità statunitensi a fornire, nelle quattro regioni, un sostegno ai ragazzi appartenenti a famiglie che per ragioni economiche non possono dotarsi di strumenti tecnologici per la didattica a distanza prima e per l’ausilio nello studio poi.