Camera del Commercio del Molise. Un webinar sul lavoro smart

La Camera di Commercio del Molise, attraverso il Punto Impresa Digitale, che supporta le imprese nel processo di innovazione, e fa parte di “Italia in Digitale“, il programma di investimenti e attività di Google in risposta al Covid, organizza un webinar di formazione per il giorno 22 dicembre alle ore 10:30.

“Lavorare smart, gestire l’attività da casa come in sede. Tecnologie per lavoratori e aziende“ è dedicato al tema degli strumenti a disposizione di imprese e lavoratori per lo smart working ed è realizzato il collaborazione con Eccellenze in digitale, lo storico programma di Unioncamere e Google che aiuta le imprese a scoprire il web e gli strumenti digitali a disposizione di tutte le attività di impresa. Per partecipare occorre iscriversi inserendo una mail valida alla quale verrà inviato il link per la partecipazione.