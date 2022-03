Un corso per giornalisti rivolto alla sicurezza on line

Un corso per aggiornarsi sulle minacce del mondo on line e su come queste influenzino la vita quotidiana, la sicurezza dei cittadini e la loro salute. Organizzato da Fondazione Neuromed e I.R.C.C.S. Neuromed, in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti del Molise e con il patrocinio dell’Ordine dei Medici della provincia di Isernia, l’evento si svolgerà venerdì 1 aprile, dalle 9 alle 14, in modalità mista, sia in presenza, nell’aula Aula Mark Verstraete del Parco Tecnologico dell’I.R.C.C.S. Neuromed, che virtuale.

Ampio il programma, che toccherà tutti gli aspetti di come la nostra vita on line possa essere minacciata, nella nostra privacy, nel nostro denaro e nella nostra salute. Gli interventi saranno tenuti da esponenti del mondo medico e scientifico (tra i quali il Professor Silvio Garattini, Fondatore e Presidente dell’Istituto Mario Negri di Milano), assieme a rappresentanti delle Forze dell’Ordine e a medici impegnati nella comunicazione.

Seguendo la tradizione della Fondazione Neuromed, il confronto avverrà tra mondi diversi, che potranno fornire agli operatori dell’informazione, e della sanità, un quadro ampio e aggiornato di come l’evoluzione delle tecnologie ponga sfide ogni giorno diverse, sulle quali è fondamentale aggiornarsi in modo costante per svolgere al meglio il servizio di informazione per i cittadini.

Per maggiori informazioni contattare l’ufficio stampa del Neuromed al 0865 915403 o via email ufficiostampa@neuromed.it