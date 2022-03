Borgo dei Borghi 2022: Riccia pronta alla sfida

E’ entrata nel vivo la nona edizione del Borgo dei Borghi, il noto format di RAI 3 collegato al

programma Kilmangiaro in onda ogni Domenica pomeriggio e condotto dalla brava Camilla Raznovich. In rappresentanza del Molise per quest’anno è in gara il comune di Riccia. Il servizio dedicato al paese del Fortore è andato in onda il 13 Febbraio e le riprese si erano svolte alla fine di Agosto. Riccia ha messo in campo tutte le sue bellezze e le sue qualità. Molto risalto è stato dato al borgo storico, vera culla del Rinascimento molisano per le opere architettoniche ed artistiche in esso conservate.

Dal 13 Marzo si sono aperte le operazione per il voto popolare. Per votare bisogna andare sul sito dove è pubblicata una pagina di presentazione dei 20 borghi in concorso, uno per Regione. La pagina invita gli utenti a votare per il proprio borgo preferito. Si può esprimere un voto al giorno. Si può votare direttamente per chi già fosse registrato su Raiplay. Per coloro che non lo fossero è possibile registrasi seguendo le istruzioni e inserendo una mail e una password. Solo dopo questa operazione sarà possibile accedere e votare. Il voto è gratuito e si potrà votare fino alla mezzanotte del 3 Aprile.

Il voto popolare è molto importante e si andrà a sommare a quello della giuria di esperti, che per quest’anno sono Rosanna Marziale, chef stellata e divulgatrice enogastronomica, Piergiorgio Odifreddi, accademico e matematico di fama mondiale, Jacopo Veneziani, storico dell’arte specializzato alla Sorbona di Parigi. La classifica finale verrà svelata nella “prima serata speciale”, in onda su RAI 3 la Domenica di Pasqua del 17 aprile.

Riccia si è già attivata per motivare e coinvolgere i cittadini e soprattutto i molisani tutti a sostenerla in questa gara, da cui trarrà beneficio l’intera regione.

L’invito è quindi di votare Riccia affinché vinca il Molise!