“Il Covid-19 non esiste, il fenomeno delle fake news in Molise”, il libro di Giuseppe Piacente

Cosa hanno in comune il Covid e il Molise? Entrambi non esistono. Che ci crediate o no, questa freddura di bassissima lega è il pretesto per scrivere un libricino (piuttosto serio, invece) che raccoglie una lunga serie di contributi terzi molto autorevoli con l’obiettivo di rispondere a qualche interrogativo interessante.

“Cosa spinge un individuo ad abbracciare sempre e comunque tesi complottiste? Come può un evento come la pandemia, che sta causando morte e disperazione, essere negata con tanta noncuranza? Come si inseriscono in questo discorso i nuovi media digitali?” Di tanto in tanto, il focus si stringerà attorno alla regione che non c’è.

“Il Covid-19 non esiste“, sottotitolo “il fenomeno delle fake news in Molise“, edizioni La Ruota, è in uscita l’8 Ottobre 2021 ma lo trovate in pre-order a prezzo scontato fino al 3 Ottobre a questo link“.