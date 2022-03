La cultura riapre i cancelli, riprendono le “Domeniche al museo”

Il Ministero della Cultura, in vista della scadenza dello stato di emergenza il prossimo 31 marzo, ha reintrodotto le “Domeniche al museo”. A partire dal 3 aprile le prime domeniche del mese sarà possibile entrare gratuitamente in tutti i luoghi della cultura statali, sempre rispettando le norme anti Covid-19 ancora vigenti al momento dell’iniziativa per l’entrata nei musei e nelle aree archeologiche: obbligo di indossare i dispositivi per la protezione delle vie respiratorie e obbligo di presentazione del Green pass base o rafforzato.

In Molise già da domenica 3 aprile, e per tutte le successive prime domeniche del mese, sarà quindi possibile visitare: il castello Di Capua a Gambatesa (mattina), il castello angioino di Civitacampomarano, il Museo Sannitico, il Museo di Palazzo Pistilli, il Museo Nazionale del Paleolitico di Isernia, il Santuario Italico di Pietrabbondante, il Complesso Monumentale di San Vincenzo al Volturno, castello Pandone a Venafro, il Museo Archeologico di Venafro (mattina) e il Museo della Città e del Territorio di Sepino-Altilia all’interno del Parco Archeologico di Sepino.