Imparare a gestire i Disturbi Specifici dell’Apprendimento, convegno a Campobasso

Venerdì 1 aprile Cittadinanzattiva Molise e il Centro per l’Apprendimento il Gemello di Einstein presenteranno il convegno “DSA: Linea Guida sulla gestione dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento – Il Molise”. L’evento a carattere regionale si svolgerà presso l’Auditorium ex-Gil della Fondazione Molise Cultura a Campobasso, dalle ore 15:30 alle 19:30. Previsto ingresso libero con Green Pass fino a esaurimento posti a sedere.

L’incontro informativo permetterà di illustrare le nuove raccomandazioni della Linea Guida, aggiornate dopo dieci anni dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS).

Apriranno la conferenza, moderata da Graziella Vizzarri, referente DSA e BES di Cittàdinanzattiva Molise: Jula Papa – segretaria regionale Cittadinanzattiva Molise, il presidente della Regione Molise Donato Toma, Evelina Gollo – Direttore Sanitario Arem, Anna Paola Sabatini – Direttrice Ufficio Scolastico Regione Molise, il Presidente della Fondazione Molise Cultura Antonella Presutti e Francesca Lembo – Responsabile Centro per l’Apprendimento il Gemello di Einstein.

A seguire il Dott. Giuseppe Aquino – Psicologo Psicoterapeuta, Membro della Commissione Esecutiva delle Linea Guida DSA, ci parlerà delle novità che hanno interessato il documento dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), il Prof. Pierluigi Zoccolotti – Ordinario di psicologia generale dell’ Università Sapienza di Roma, presenterà ai partecipanti nuove metodologie di lavoro e alcune semplificazioni per la gestione dei DSA, lo psicologo psicoterapeuta cognitivo – comportamentale integrato il dottor Matteo Corsano affronterà il tema delle tecniche e strumenti neuropsicologici per il trattamento dei DSA in età evolutiva, adolescenziale e adulta, infine previsto l’intervento della docente formatrice AID Annapaola Capuano, che affronterà la questione legale in merito all’evoluzione della normativa in merito agli strumenti compensativi.

Seguirà una tavola rotonda con operatori ed esperti della Regione Molise per confrontarsi sulle azioni da compiere sul territorio nell’area medica, psicologica, logopedica e scolastica. La parte conclusiva verrà moderata da Francesca Lembo, direttrice del centro per l’Apprendimento il Gemello di Einstein, previsti gli interventi: della dottoressa Sara De Marco – psicologa psicoterapeuta cognitivo – comportamentale integrale, la dottoressa Martina Fatica – logopedista, referente FLI Regione Molise, Raffaella Petti referente per l’inclusione dell’Ufficio Scolastico Regionale, del referente del Centro di Neuropsichiatria infantile e riabilitazione dell’età evolutiva di Campobasso e di Jula Papa – segretaria regionale Cittadinanzattiva Molise.

Al termine del convegno verranno consegnati gli attestati di partecipazione. Di seguito il programma dell’evento.