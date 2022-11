I sensi e il miele, degustazione a cura della cooperativa Molisapi

La vita è come un barattolo di miele, va vissuta in piena spensieratezza. È in questo spirito che si terrà domenica 20 novembre, dalle ore 11 alle ore 12.30, la degustazione di miele organizzata dalla cooperativa Molisapi, aderente al circuito Legacoop Molise.

A guidare i curiosi nell’analisi sensoriale delle numerose varietà di uno dei prodotti simbolo del nostro territorio sarà Andrea Silvaroli, apicoltore carico di passione per il magico mondo delle api.

L’iniziativa si svolgerà presso il Ristorante Iezza in contrada Caccia Fumo a Riccia. L’evento è gratuito con prenotazione obbligatoria entro il 15 novembre.

A seguire ci sarà la possibilità per tutti i partecipanti di pranzare con un menù a base di abbinamenti con il miele. Il pranzo è facoltativo ed ha un costo di 30 euro a persona.

Per informazioni e prenotazioni: 339/1015128 – coopmolisapi@gmail.com.