Giochi d’arme, di taverna e di corte al castello di Civitacampomarano

Rivivere il Medioevo per un giorno con occhi, orecchie e palato

La Direzione Regionale Musei Molise, in convenzione con l’Associazione “Ave gratia plena” e in collaborazione con Archeoclub d’Italia sezione di Acerra, organizza per domenica 26 giugno nell’ambito delle manifestazioni “Medievalia”, una giornata di rievocazione tardo medievale al castello di Civitacampomarano.

Dalle ore 11 alle ore 13 ci si potrà immergere con tutti i sensi nell’atmosfera del 1400 sperimentando danze di corte, vedere all’opera macchine da guerra, provare giochi da tavolo e ascoltare musiche eseguite con strumenti del tempo. Al termine si potranno degustare pietanze medievali.

Ingresso gratuito, previa prenotazione (massimo 50 persone).

Prenotazione entro il 24 giugno ore 12 su: info@tempodifesta.it – Tel: 339/5621901.

Tutti i dettagli sul sito: vicumedievalis.altervista.org/26-giugno-ore-11. Si ricorda che le biglietterie dei musei e delle aree archeologiche chiudono trenta minuti prima dell’orario di chiusura.

Per rimanere aggiornati sugli orari e sulle modalità di apertura al pubblico dei singoli luoghi della cultura si possono consultare i siti istituzionali: www.beniculturali.it – www.musei.molise.beniculturali.it.