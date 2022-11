La FISE Molise presenta le prossime iniziative

Sono molte le iniziative che la FISE Molise sta portando avanti accanto all’organizzazione delle competizioni federali, dai progetti per le fasce deboli in partenariato con le associazioni di settore alla promozione di percorsi sportivi specifici volti a creare squadre molisane di atleti.



Al fine di illustrare il nuovo anno di attività, che vedrà il coinvolgimento dei cittadini e delle scuole, la delegazione regionale FISE ha organizzato una conferenza stampa per lunedì 14 novembre 2022 alle ore 17.30 nella sala convegni Sport e Salute in via G. Carducci 4/M a Campobasso.

Accanto alle autorità istituzionali e sportive saranno presenti le cooperative che hanno realizzato i progetti per fasce deboli con materiale divulgativo e risultati. Insieme alle altre iniziative verrà inoltre lanciata ufficialmente la campagna “Vinci le Ponyadi” con il nuovo spot realizzato in Molise.