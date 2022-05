Le Mainarde al centro di un incontro a Venafro

Nell’ambito della rassegna di incontri organizzata dall’Auser Venafro APS-Associazione per l’Invecchiamento Attivo, venerdì 06 maggio 2022, alle 17:30, presso la sala riunioni dell’associazione in via A. De Bellis a Venafro, parleremo con la dr.ssa Antonella Caccia de “Le Mainarde molisane nel parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise“.

Quest’anno, in occasione del centenario del Parco, si sono tenuti a Roma tre giorni di festeggiamenti, con la partecipazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Cento anni di lavoro in favore della natura, dell’ambiente e per la conservazione di paesaggi straordinari che continuano ad alimentare il “turismo della natura”.

Il Parco è di certo un punto di riferimento internazionale importante, sviluppandosi su un vasto territorio che si distingue per originalità e bellezza, riuscendo ogni anno ad attirare qualcosa come 27 milioni di visitatori.