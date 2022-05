Presentazione del libro “Il Patrimonio della città. Fonti e temi per la storia di Venafro (sec. XVIXXI)”

La Direzione Regionale Musei Molise, in collaborazione con l’Università degli Studi del Molise e il Comune di Venafro, presenterà il libro Il Patrimonio della città. Fonti e temi per la storia di Venafro (sec. XVI- XXI), a cura di Elisa Novi Chavarria, giovedì 5 maggio 2022 alle ore 16:00 nella Sala della Venere del Museo Archeologico di Venafro in corso Garibaldi 8.



Il volume, frutto di un lavoro tra Direzione Regionale Musei Molise, Università degli Studi del Molise e Comune di Venafro, è un insieme di studi raccolti su molti aspetti, anche inediti, della storia della città di Venafro dal XVI secolo a oggi; mette in luce il ruolo che le istituzioni ecclesiastiche e i ceti dirigenti locali ebbero nella fondazione del monastero delle clarisse di Santa Chiara, sede dell’attuale Museo archeologico di Venafro e, più in generale, nella configurazione del patrimonio culturale ed economico del territorio.



Parteciperanno alla presentazione il prof. Luca Brunese, magnifico rettore dell’Università degli Studi del Molise, l’Ing. Vincenzo Cotugno, assessore regionale alla Cultura e vice presidente della giunta regionale, l’Avv. Alfredo Ricci, sindaco di Venafro, il dott. Enrico Rinaldi, Direttore della Direzione Regionale Musei Molise e l’Arch. Pierangelo, direttore del Museo Archeologico di Venafro. Ne discuterà il prof. Carlo Ebanista, docente di Archeologia Medievale dell’Università degli Studi del Molise.



Per ragioni di capienza della sala l’accesso sarà contingentato in massimo 40 persone, l’ingresso al museo per l’evento sarà gratuito.