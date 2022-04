Ultimi giorni per visitare la mostra di Giovanni Boldini

Ultima settimana a Campobasso per visitare “Giovanni Boldini. Il genio della linea, la magia del colore”, la mostra allestita nella sala espositiva del Palazzo Gil, sede della Fondazione Molise Cultura (ingresso in Via Gorizia).

Ritrattista di fama mondiale, pittore dal talento prodigioso, Giovanni Boldini incarnò con la sua opera l’essenza stessa della Belle Époque. Nel novantesimo anno dalla morte dell’artista, ferrarese di nascita e parigino d’adozione, la Fondazione Molise Cultura ha dedicato una mostra all’artefice di uno stile inconfondibile, dinamico ed elegante, colto e sensuale, con cui si impose tra i più contesi interpreti della ritrattistica internazionale dell’alta società.

Fino a lunedì 18 aprile 2022, in occasione della Settimana Santa, la mostra prodotta e realizzata dalla Fondazione Molise Cultura, con il sostegno dalla Regione Molise, potrà essere visitata nei seguenti orari:

Mercoledì 13 aprile (9,30-13/17-20)

Giovedì 14 aprile (17-20)

Venerdì 15 aprile (10-13)

Sabato 16 aprile (17-20)

Domenica 17 aprile Pasqua (17-20)

Lunedì 18 aprile Pasquetta (10-20)

L’esposizione presenta una selezione di opere provenienti dal museo dedicato a Giovanni Boldini, guidando il visitatore attraverso le pagine di un diario intimo e professionale nella Parigi fin de siècle. Sono rappresentazioni di cantanti e musicisti al culmine delle loro interpretazioni, di piazze gremite di folla e boulevards percorsi da carrozze, a cui fa da controcanto l’atmosfera sospesa dell’atelier abitato dai protagonisti dell’universo privato del pittore, così come l’incanto effimero di un paesaggio inondato dal sole o battuto dal vento. Dipinti e disegni, pastelli e acquerelli, ma anche oggetti personali e strumenti di lavoro tratteggiano un ritratto a tuttotondo di una personalità sfaccettata e, a tratti, geniale, inscritta indissolubilmente nella stagione artistica da cui ha preso avvio la modernità.

La mostra curata da Chiara Vorrasi, è stata realizzata in collaborazione con MetaMorfosi Eventi e con la Fondazione Ferrara Arte e le Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea di Ferrara, è patrocinata dal Comitato di Studio per le Celebrazioni del novantesimo anno dalla morte di Giovanni Boldini ed è completata da un catalogo edito da Sagep.

Vademecum

Biglietti:

intero: 10 euro

ridotto under 26: 7 euro

gruppi scuola compreso audioguida: 5 euro

audio guida: 2 euro

Acquisto on line: https://www.liveticket.it/fondazionemolisecultura

Info: +39 0874 437507 – prenotazioni@fondazionecultura.eu – www.fondazionecultura.eu