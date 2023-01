Progetto Child Care. Esperte a Roma per co-progettare e condividere strategie comuni

Il Molise del progetto “Child Care” a Roma al primo incontro di Comunità di Pratiche che ha messo al centro della riflessione comune le realtà delle povertà educative su cui operano i progetti finanziati dall’Impresa sociale “Con i Bambini” attraverso il bando “Ricucire i sogni”. Operatrici ed operatori provenienti da tutta Italia si sono confrontati ed hanno lavorato sui punti comuni ma anche e soprattutto sugli aspetti innovativi di ogni iniziativa. Un modo per far emergere le buone pratiche da parte di chi lavora da dentro che e che quotidianamente mette a segno soluzioni o aggiusta il tiro di scelte che vogliono raggiungere tutte lo stesso obiettivo: il benessere dei minori.

Il progetto Child Care di Campobasso ha portato le sue esperienze in tema di lotta alla violenza sui minori attraverso la voce delle dottoresse Francesca Vitale e Antonella Di Domenico, psicologhe che hanno condiviso strategie e così arricchito conoscenze e competenze. In Molise lo sportello finanziato da questo bando permette ogni giorno di seguire casi segnalati dalle competenti istituzioni che richiedono un accompagnamento adeguato e terapie volte a restituire ai minori il diritto di crescere in equilibrio e serenità.

Le reti, la giustizia ripartiva o ancora la figura del tutor educativo sono stati alcuni tra i temi messi al centro dell’attenzione degli esperti provenienti dai diversi territori che continueranno questo percorso di scambio e coordinamento. Il lavoro di gruppo è stato lo strumento per raggiungere gli obiettivi formativi dell’incontro, durante il quale sono stati condivisi conquiste e limiti da superare. Coprogettare, lavorare in rete, rinegoziare le richieste del pubblico, ascoltare i bisogni, mediare, riportare lo sguardo sui minori sempre. Ecco i binari da non perdere mai di vista, in un percorso che più sarà condiviso, più conterà risultati positivi in favore dei più piccoli.