Azienda Zero Padova, concorso per 146 Assistenti Sanitari

L’Azienda Zero Padova (Veneto) ha indetto un concorso per l’assunzione di 146 Assistenti Sanitari. La selezione è rivolta a laureati ed è prevista l’assunzione a tempo indeterminato. La domanda di ammissione deve essere inoltrata entro il 13 Dicembre 2020 attraverso apposita procedura telematica raggiungibile a questa pagina.

Per conoscere tutti i dettagli relativi al concorso indetto da Azienda Zero Padova i candidati sono invitati a scaricare e leggere il bando pubblicato per estratto sulla GU n.89 del 13-11-2020. Le successive comunicazioni saranno pubblicate sul sito dell’Azienda Zero Padova alla sezione ‘Amministrazione Trasparente > Bandi di concorso’.