Proroga dei termini di presentazione delle domande per 8 borse di studio

Il presidente della fondazione ente di beneficenza cavaliere del lavoro “Francesco di Vaira” ha deciso di prorogare i termini di scadenza per la presentazione delle domande per la partecipazione alla richiesta di 8 borse di studio intitolate al Cav. Francesco Di Vaira.

VISTO il Regolamento di ammissione alla selezione per il conferimento di 8 borse di studio per l’Anno Accademico 2021/2022 per studenti universitari residenti in Molise;

ATTESO che molte Università hanno riaperto la propria attività didattica in presenza il primo marzo 2022;

CONSIDERATO che è opportuno dare la possibilità al maggior numero di studenti possibile di partecipare alla selezione;

RITENUTO dover prorogare i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione per il conferimento di 8 borse di studio di cui sopra;

RENDE NOTO che sono prorogati i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione per il conferimento di n. 8 borse di studio intitolate al Cav. Francesco Di Vaira.

Sarà possibile inviare le candidature entro le ore 24:00 del 31 marzo 2022.

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito www.unpaesepergiovani.it.