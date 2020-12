Benevento. Concorso per Assistenti Sociali

L’Ospedale San Pio Benevento (Campania) ha indetto un concorso per Assistenti Sociali. Prevista l’assunzione a tempo indeterminato di 2 Collaboratori Professionali Assistenti Sociali – Cat. D. Selezione rivolta a laureati. Il concorso scade il giorno 24 Dicembre 2020.

E’ richiesto, inoltre, il possesso di almeno uno tra i seguenti titoli di studio:

– laurea in Scienze del Servizio Sociale (classe 6);

– laurea in Servizio Sociale (classe L39);

– laurea specialistica in Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali (classe 57/S);

– laurea magistrale in Servizio sociale e politiche sociali (classe LM/87) o diploma universitario di assistente sociale (legge 341/90) o altro titolo sostitutivo.

La domanda di partecipazione al concorso per Assistenti Sociali Ospedale San Pio Benevento dovrà essere presentata esclusivamente online alla seguente pagina entro il 24 Dicembre 2020.