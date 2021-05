Officine Cromatiche. Concorso Fotografico Nazionale con un tema dedicato al Molise

Manca poco più di un mese alla scadenza del 5° Concorso Fotografico Nazionale Città di Isernia. E’ un anno molto importante per l’associazione che quest’anno compie 10 anni di attività e nel mese di gennaio 2021 ha ricevuto dall’Unione Italiana Fotoamatori l’onoreficenza B.F.C. Benemerito della Fotografia Circoli.

La pandemia ha impedito la premiazione del concorso fotografico 2020 ma ci rifaremo quest’anno. Da qualche mese siamo impegnati nella realizzazione dei premi tramite professionisti e artisti locali oltre alle targhe realizzate dai ragazzi della Cooperati LAI di Isernia.

Il concorso è patrocinato dalla Regione Molise, Provincia di Isernia Comune di Isernia e dalla FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche) e dalla UIF ( Unione Italiana Fotoamatori) ed è suddiviso in quattro temi di cui tre validi per la statistica (FIAF e UIF) ed uno interamente dedicato al Molise. Per festeggiare i dieci anni di attività abbiamo voluto dedicare un tema al Molise per far conoscere in tutta Italia la nostra Regione . La premiazione avverrà nel mese di settembre 2021 Il termine ultimo per l’invio delle fotografie è fissato per il 28.06.2021