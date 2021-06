“Semi di longevità”. Proiettare l’agricoltura molisana nel futuro

Il giorno 3 giugno 2021 alle ore 11 e 30, presso la Sezione dell’istituto Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale dell’ISS Leopoldo Pilla di Campobasso, si terrà l’evento di presentazione del progetto “Semi di Longevità”. L’iniziativa, rientrante nelle attività promosse da Patto per lo Sviluppo della Regione Molise (Fsc 2014/2020), ha visto un percorso didattico e laboratoriale atto a promuovere il know how tecnico per colture fortemente radicate nella tradizione agricola molisana, ma capaci di inserirsi nelle nuove logiche del mercato agroalimentare.

Il progetto, che fa parte delle attività del progetto SCUOLAB Azione: “Ampliamento dell’Offerta Scolastica/Formativa”, ha permesso agli studenti, attraverso conoscenze tecniche di produzione, ma anche marketing, scienze dell’alimentazione, sociologia, approcciarsi agli strumenti di pianificazione di piani di coltivazione collegati ai nuovi trend alimentari. Particolare attenzione si è posta sui cibi ad alto livello di funzionalità per la prevenzione e la salute. I cosiddetti cibi della longevità. Presso l’Azienda dell’Istituto Agrario di Viale Manzoni 22 a Campobasso, vi sarà la presentazione dei risultati dei laboratori svolti dagli studenti, la presentazione dei prodotti selezionati e coltivati.