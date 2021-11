Longano. Nasce Villa San Domenico Savio, una casa che accoglie gli anziani come in famiglia

Un modello che si sta diffondendo in tutta Italia, rivolto a persone autosufficienti o parzialmente autosufficienti. Numero ridotto, assistenza non invadente. Per vivere in maniera attiva, in serenità, in compagnia e comunque al sicuro

La cosa che mi colpisce quando lo chiamo è l’enfasi con cui mi descrive le esigenze, i limiti, le paure e la condizione degli anziani. Io in realtà l’avevo contattato per sapere come funziona la casa famiglia che lui, con la sua cooperativa, ha realizzato a Longano (IS). Ma termini come investimento, retta o iscrizioni arrivano dopo. Perché Giovanni Zampogna tiene a precisare che gli anziani vanno difesi, tutelati, supportati. Che se ne sentono troppe, che gli anziani vanno protetti, coccolati, come i bambini.

La casa famiglia “Villa San Domenico Savio” è stata realizzata dalla cooperativa ONIS di Isernia, una realtà nata da poco sotto l’egida di Legacoop Molise che ha investito ed avviato il progetto in completo autofinanziamento. Pronti gli spazi, pronti gli esterni di quella che vuole essere una casa normale, pronto il personale ad accogliere un numero massimo di 6 persone anziane che vogliono lasciarsi dietro solitudine, paure e oneri fisici non più sostenibili. Persone autosufficienti o parzialmente autosufficienti.

Il format è nuovo, una forma di cohousing, si vive insieme. E’ in veloce diffusione per la riuscita ottenuta in altre zone d’Italia. Proprio domenica scorsa la trasmissione Uno Mattina in Famiglia ha illustrato Casa Giada, nata a Roma con gli stessi principi: non un’assistenza in serie, ma l’unione di persone che cercano di vivere al meglio, in compagnia e in serenità, gli anni d’argento. Assistiti naturalmente da personale specializzato se serve, ma senza regole invadenti o obblighi di struttura. Un posto dove ognuno ha le sue cose personali, le gestisce, mantiene una propria identità e autonomia di gestione.

“ Sono andato di persona a visitare strutture di questo tipo in Centro e Nord Italia – spiega Giovanni – Ho voluto capire se e come funzionavano. E mi sono stupito degli enormi benefici ricaduti sugli anziani che ho incontrato. Da noi in Molise si possono offrire gli stessi servizi, la stessa fraterna accoglienza, ma a prezzi decisamente più ridotti, perché da noi il costo della vita è senza dubbio più basso. Per non parlare dell’ambiente umano e naturale che si trovano dalle nostre parti. Così siamo partiti, spronati anche da Legacoop Molise che ci accompagna ancora adesso in tutti i passaggi necessari, per fare le cose per bene”.

Villa San Domenico Savio è priva di barriere architettoniche, ha un arredamento curato e gradevole, gode di una panoramica che fa bene alla vista e al cuore e offre tutti i servizi necessari alla cura della persona. Il personale è preparato per garantire un servizio completo e qualificato h24; a supporto ci sono sempre il medico, l’infermiere, il fisioterapista e lo psicologo.

“Insieme a noi un anziano – conclude Giovanni – non deve più sentirsi escluso dalla società o inutile, ma parte attiva; deve vivere una vita qualitativamente elevata ed ottenere il supporto competente nei piccoli o grandi ostacoli se si presentano. In una dimensione familiare che vuole e deve farlo sentire completamente a suo agio. Per questo il progetto su ciascuno di essi deve essere personalizzato. Quello che facciamo, noi lo facciamo col cuore e non ci spaventa nulla di ciò che appartiene alla condizione dell’anziano: ci auguriamo di riuscire quanto prima a dimostrarlo con i fatti nella nostra nuova casa famiglia ”.

Villa San Domenico Savio è a Longano (IS) Frazione Trignete 35.

Tel. 3517624771 – 327.1431968 – 340.5093469

villasandomenico.s@virgilio.it