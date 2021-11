Transizione digitale, un webinar sui crediti di imposta e tutto quello che c’è da sapere

Il Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio del Molise organizza per mercoledì 24 novembre un incontro info-formativo, per illustrare alle PMI e alle imprese cooperative, nonché ai professionisti, del territorio molisano, le misure del nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0.

Nel webinar, realizzato in collaborazione con Dintec, consorzio per l’innovazione tecnologica, nell’ambito della collaborazione fra Ministero dello sviluppo economico e Unioncamere, saranno illustrate le misure agevolative del Piano Transizione 4.0, i possibili vantaggi e opportunità per le imprese, nonché le modalità da adottare per la loro richiesta ed adesione.

L’evento rientra tra le attività con le quali il PID intende fornire un supporto concreto alle imprese nel processo di avvicinamento verso la transizione digitale con interventi di formazione, divulgazione, assistenza, orientamento per l’acquisizione di servizi sempre più specialistici.

L’evento è rivolto in particolare alle PMI in quanto è fondamentale comprendere le potenzialità della digitalizzazione e dell’innovazione: i minori costi di accesso alle tecnologie, alle competenze e alle idee consentono oggi anche alle piccole imprese di avere maggiori opportunità di sviluppo, prima riservate solo alle grandi imprese.

Il webinar, che si svolgerà online sulla piattaforma Zoom, è valido per la concessione di 2 crediti formativi per l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Campobasso, Isernia e Larino.

Per partecipare occorre iscriversi entro il 23 novembre al link presente sul sito camerale.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Punto impresa digitale al numero 0874 471.810 oppure scrivendo a pid@molise.camcom.it