Il Presidente di Legacoop, Mauro Lusetti, a Sky Tg 24 Economia

I rincari dei costi delle utenze, ma non solo di quelle, sono oggi senza dubbio al centro delle preoccupazioni di tutti, soprattutto delle famiglie che hanno risorse limitate a causa di una crisi generale e diffusa. Un tema delicato e complesso che Legacoop sta affrontando attraverso diversi iniziative informative.

Una di queste sarà la presenza del Presidente di Legacoop, Mauro Lusetti, quale ospite di Sky Tg 24 Economia, in onda dalle ore 17.15 alle ore 17.55.

Si parlerà appunto di impatto del caro bollette su imprese e famiglie, ma anche di strategia energetica per l’Italia, di quanto la ripresa dell’inflazione possa influire sulla ripresa.

Eletto nel 2014 e riconfermato nel 2019 al vertice di Legacoop nazionale, Lusetti si occupa da sempre di cooperazione, sin da giovane, con ruoli sempre più centrali a livello locale prima e nazionale dopo, affiancando colossi dell’economia nazionale e non solo come il CONAD nella sua crescita ed espansione. E assumendo la presidenza di enti centrali dello sviluppo economico: presidente di Coopfond, Fondo mutualistico per la promozione cooperativa; presidente dell’Alleanza delle Cooperative Italiane; presidente della Fondazione Ivano Barberini e del Centro Italiano di Documentazione sulla cooperazione e l’economia sociale; membro del Direttivo di AICCON, Associazione Italiana per la Promozione della Cultura della Cooperazione e del Non Profit.

Una voce autorevole, dunque, ma soprattutto concreta e carica di esperienza, che può aiutarci a capire di più i meccanismi economici che determinano la nostra quotidianità e il nostro futuro.

Il programma, oltre che sul Canale 500 di Sky e sul Canale 50 del digitale terrestre, è visibile anche in streaming, cliccando sul link seguente: https://video.sky.it/diretta/tg24.