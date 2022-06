Nuova cooperativa di comunità Legacoop in un borgo. Accettura (MT) sulla via di Castel del Giudice (IS)

Una nuova nata della famiglia Legacoop in una regione molto simile al Molise, piena di territori da valorizzare. E’ infatti nata la prima cooperativa di comunità aderente a Legacoop Basilicata, nel Comune di Accettura, un borgo fantastico delle piccole Dolomiti lucane. Si occuperà inizialmente di gestire le strutture e i beni pubblici del territorio, per poi allargare il raggio d’azione e intercettare bisogni e opportunità. Conta 72 soci in un borgo di circa 1800 abitanti, il 4% della popolazione.

In pratica – scrive Legacoop – in ogni famiglia c’è un socio che concorre al raggiungimento dell’obiettivo. Le cooperative di comunità si stanno rivelando una strategia efficace per il recupero dei borghi e la valorizzazione delle aree interne.

In Molise un esempio saltato agli onori della cronaca bianca internazionale è sicuramente la cooperativa Artemisia che ha ristrutturato il paese vecchio di Castel Del Giudice, in provincia di Isernia sul confine con l’Abruzzo, e realizzato numerosi progetti tra cui il noto Borgotufi ma ci sono diverse altre piccole realtà che nel corso degli ultimi due anni hanno ripopolato borghi più piccoli in Molise. Cooperative di comunità che hanno dato vita a servizi locali altrimenti impossibili da realizzare e soprattutto da sostenere.