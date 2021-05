I quattro di Trinia Major, braccia e mente dedicate all’agricoltura

Disoccupati no grazie. A Montenero di Bisaccia (CB) Maurizio, Andrea, Luca e Pasqualino si sono messi all'opera in una cooperativa agricola che strizza l'occhio al Molise che cresce

Una buona dose di conoscenze di base, la giusta quantità di voglia di lavorare e un bel carico di passione per il territorio. Un notevole quantitativo di amore per la tradizione ma anche un filo di curiosità per tutto ciò che è nuovo. Un pizzico di coraggio e infine tanto olio di gomito. Eccoli gli ingredienti giusti per realizzare un’azienda come la cooperativa agricola Trinia Major di Montenero di Bisaccia, paese costiero in provincia di Campobasso.

La ricetta l’hanno realizzata quattro giovanotti che alla disoccupazione hanno voluto rispondere con l’intraprendenza in un settore, l’agricoltura, che da sempre ha caratterizzato il Molise. E che secondo i più dovrà segnare il passo per un serio e proficuo sviluppo del territorio.

Così Maurizio Marino, Andrea Marraffino, Luca Pelusi e Pasqualino Marino hanno creato la loro realtà produttiva che commercializza prodotti oleari e orticoli, freschi e trasformati, ponendo massima attenzione ad una coltivazione biologica e sostenibile. Lo hanno fatto con il supporto di Legacoop Molise che per le nuove costituzioni prevede accompagnamento tecnico, consulenza amministrativa, sostegno in tutti i passaggi che costituire un’azienda comporta.

“Abbiamo scelto questa strada fondamentalmente perché ci piace: non sarebbe possibile lavorare in questo settore senza un giusto attaccamento alla terra, che per noi scandisce tempi e passaggi – ci spiegano i giovani imprenditori – Inoltre alcuni di noi avevano già un po’ di esperienza in mestieri analoghi e sono stati di sostegno a tutto il gruppo“.

Le colture su cui hanno puntato inizialmente sono i prodotti dell’orto, le olive e i peperoni, che nel basso Molise sono legati a piatti tradizionali. Viene in mente la pampanella, carne cucinata in maniera tradizionale e poi completamente avvolta dalla coltre del rosso dolce. Ma Trinia Major non mette limiti alla sua produzione e cercherà di arricchire il frigorifero di chi ama mangiare sano e fresco con tutte le delizie di madre terra.

I quattro giovani imprenditori stanno già lavorando a pieno ritmo: la semina è iniziata, non resta che lavorare sodo e raccogliere i frutti dell’impegno profuso.