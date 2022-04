Regione Molise, 300.000 euro agli ATS

Nell’ambito della programmazione delle risorse previste dal Fondo per l’Inclusione delle persone con disabilità (Decreto ministeriale del 29 novembre 2021), la Giunta regionale del Molise, su istanza dell’Assessorato alle Politiche Sociali, ha destinato 300.000 euro agli Ambiti Territoriali Sociali della Regione Molise per la ristrutturazione o la riqualificazione di strutture pubbliche non residenziali con finalità socio-assistenziale, socio-educative, polifunzionali, ludico-ricreative, socio-occupazionali per persone con disabilità, nonché per l’acquisto, l’ammodernamento o il potenziamento di supporti digitali, degli arredi e di dotazioni strumentali finalizzati alla realizzazione di laboratori.

Le risorse destinate agli Ambiti Territoriali Sociali, saranno ripartite in base agli stessi criteri a cui fa riferimento il vigente Piano Sociale Regionale, e subordinatamente alle acquisizioni delle manifestazioni di interesse che perverranno dagli stessi.

“I Centri Socio Educativi per Disabili – spiega l’Assessore Filomena Calenda – perseguono finalità educativa ed assistenziale volte alla realizzazione di progetti di integrazione socio-relazionale degli adulti disabili, con un’età fra i 18 e i 64 anni. Questa Giunta riconosce l’importanza dei Centri che operano sul territorio per sostenere e promuovere maggiori livelli di autonomia personale e sociale da parte dei disabili maggiorenni (che hanno concluso il percorso di istruzione scolastica). Quindi – continua l’Assessore alle Politiche Sociali del Molise – abbiamo inteso coinvolgere i Comuni associati in Ambiti Territoriali Sociali per individuare con loro gli interventi prioritari a favore delle persone con disabilità per favorirne la piena integrazione sociale e offrire contestualmente sostegno alle loro famiglie. Da qui le finalità a cui abbiamo fatto riferimento nella Delibera di Giunta approvata nelle scorse ore”.

“Il lavoro di squadra – ha concluso l’Assessore – condotto anche in questo caso sia con l’Anci che con gli Ambiti porta sempre al raggiungimento degli obiettivi prefissati. E anche in questa occasione si è dimostrato che i traguardi si raggiungono con il contributo e la collaborazione di ognuno”.