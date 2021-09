“Il teatro al buio” presenta il 1° premio “Espressione dell’anima”. Ecco come partecipare

Saranno ammessi al premio registrazioni (audio, mp3) di scritti (poesie e racconti in italiano) con durata e tema liberi. Il premio ha per finalità la promozione dell’ascolto ed è aperto a LETTORI/AUTORI di ogni parte del mondo e saranno ammessi al premio “La Voce del buio” le registrazioni (audio, mp3) di scritti (poesie e racconti in italiano) inediti.

I concorrenti potranno partecipare solo con una registrazione audio (una per la categoria Poesia e una per la categoria Racconti, accompagnate sempre dal relativo scritto in italiano) e la giuria sarà composta dai componenti il gruppo “TEATRO AL BUIO” e valuterà sia l’aspetto espressivo (ascolto audio) che l’essenza dello scritto. Le registrazioni audio, accompagnate dallo scritto e dalle schede di iscrizione, dovranno essere inviate tramite mail, all’indirizzo info@lavocedelbuio.it entro e non oltre il 31 dicembre 2021 L’organizzazione trasmetterà in formato pdf a tutti i concorrenti un attestato di partecipazione. Ai vincitori (categoria Poesia e categoria Racconto) verrà regalato un weekend (soggiorno Bed & Breakfast) in un piccolo centro (a sorpresa) del Molise

L’organizzazione trasmetterà in formato pdf gli attestati e riporterà i nominativi dei vincitori, con relativa assegnazione del premio, entro il 18 maggio 2022. Le decisioni prese dalla Giuria sono inappellabili. La mail di partecipazione e la presentazione delle registrazioni audio al premio comporta da parte del concorrente l’accettazione di tutte le norme contenute nel bando. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente bando comporta la decadenza di qualsiasi diritto conseguente l’esito del premio. Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di zona.