“Viva Vittoria”, NO alla violenza sulle donne. La carica dei tremila quadrati colorati domenica a Campobasso

Riscontro oltre le aspettative per il progetto “Vivi Vittoria Campobasso” portato avanti in città dall’associazione Liberaluna onlus. Domenica 20 novembre Piazza Vittorio Emanuele a Campobasso sarà letteralmente invasa dai colori delle coperte realizzate da ogni parte del Molise per sensibilizzare la regione sul tema della violenza contro le donne.

Questa mattina la conferenza stampa di presentazione al Comune di Campobasso. Presenti il sindaco Roberto Gravina, la presidente di Liberaluna onlus, Maria Grazia La Selva, e l’assessore al Bilancio, Giuseppina Panichella.

La risposta in termini di aiuto delle persone alla realizzazione dei quadrati di maglia lavorati ai ferri o all’uncinetto dimostra quanto sia importante essere e fare comunità in Molise. Si parla di circa 800 metri colorati formati da 3000mila quadrati alla cui realizzazione hanno partecipato circa 20 associazioni molisane, una decina di pro loco e comuni, diverse scuole e cooperative e tanti gruppi di varie comunità impegnate a titolo personale, semplicemente per amore. I lavori sono arrivati addirittura da altre regioni d’Italia.

Il progetto “Viva Vittoria” nasce da un’associazione omonima nel 2015, a Brescia. “L’iniziativa di tiratura nazionale – come dichiara La Selva – ha visto aderire il Molise in modo compatto”. Domenica 20, in piazza a Campobasso, le coperte realizzate e assemblate giorno dopo giorno grazie alla cura delle signore che si sono messe a disposizione (come Nicola in foto ndr) saranno disponibili per chi vorrà donare un’offerta volta a finanziare il centro antiviolenza di Liberaluna, presente sul territorio da 8 anni.

“Domenica 20 novembre – spiega La Selva – avremo come ospiti le ideatrici di Brescia di ‘Viva Vittoria’. Oltre alla raccolta fondi, ci saranno momenti di intrattenimento a partire dalle 9 fino alle 19. La manifestazione vedrà l’alternarsi di diversi ospiti: Marco Libertucci e Federica Tronca, APS ArTaMo Arte Talenti Moda, Antonio Fornaro, Officina Creattiva. Nei prossimi mesi realizzeremo una mostra con le foto che saranno scattate domenica in piazza da fotografe (tutte donne) pronte ad immortalare i momenti salienti della giornata. Anche in questo caso, l’evento servirà per dire no alla violenza”.

“L’iniziativa, come hanno avuto di sottolineare gli organizzatori, – commenta il sindaco di Campobasso, Roberto Gravia – ha esercitato un richiamo trasversale e ha coinvolto persone di ogni estrazione sociale, provenienza culturale, religiosa e politica. Ogni partecipante ha contribuito alla giornata finale di Viva Vittoria realizzando quadrati di maglia lavorati ai ferri o all’uncinetto nelle dimensioni 50×50 cm. I quadrati verranno poi cuciti con un filo rosso, espressione di unione e relazione, per formare coperte da 100×100 cm che, affiancate le une alle altre, rivestiranno domenica Piazza Vittorio Emanuele II.

Alla base di questo progetto che il Comune di Campobasso ha voluto patrocinare – chiude, così, il sindaco Gravina – c’è l’idea forte e concreta di quanto l’aggregazione intorno ad un obiettivo comune e condiviso sia essenziale in una comunità per realizzare una sensibilizzazione diffusa, socialmente e culturalmente profonda, intorno a temi come quello della lotta alla violenza sulle donne e alle discriminazioni di genere.”

Un ringraziamento da parte di Liberaluna e dell’amministrazione comunale va anche all’assessore Paola Felice, impegnata in prima persona per la riuscita dell’iniziativa.