Molise, la Casetta dei Sapori si prepara al nuovo anno

Alle porte di un nuovo anno quella che chiamano la Casetta dei sapori della zona industriale di Ripalimosani desidera ringraziare i tanti che hanno scelto i prodotti del territorio per i regali di Natale. Il punto di incontro del Consorzio d’Area Destinazione Molise ha infatti riaperto i battenti all’inizio di dicembre e punta a raccogliere e promuovere il Molise dei sapori e dei tanti saperi.

Sono una decina al momento le aziende consorziate, cinque i Comuni che aderiscono ad un circuito che vuole crescere, diffondere i gusti della terra molisana e promuovere sana alimentazione, prodotti sostenibili, genuinità a chilometro zero, conoscenza e turismo sostenibile. E soprattutto lavoro per i giovani.

La riapertura ha visto in azione le aziende aderenti, ma anche il sostegno di nuove aziende amiche che in quest’occasione si sono avvicinate alla Casetta per condividere esperienze di collaborazione. “Abbiamo cercato di vivere questo momento come una prova generale di sostegno reciproco e di slancio positivo per un’economia di qualità che ha tanto da offrire – ha detto Melina Zurlo, titolare di una delle consorziate che ha accolto la gente alla Casetta – E’ stato il Natale della difficoltà generale, ma anche quello della creatività, della solidarietà e dei sorrisi che abbiamo cercato di trovare e regalare sempre. Grazie a tutti a nome di tutte le aziende. Grazie alle persone che sono venute a trovarci, ai tanti che hanno ordinato telefonicamente o con messaggi, ad Antonella Struzzolino e agli altri amici personali che ci hanno aiutato con cuore e passione nell’allestimento, al presidente Paolo Petti e all’avvocato Nicola Palmiotti che ci hanno supportati nei tanti passaggi cha abbiamo fatto per scendere in campo”.

Proprio nella sede di via Pietrunti abbiamo incontrato il presidente del Consorzio Paolo Petti per fare con lui il punto.

Auguri di cuore a tutti dal Consorzio d’Area Destinazione Molise.