Molise seconda per vaccini. Non sempre cattive notizie

Il dato riguarda sia le vaccinazioni over 80, sia le vaccinazioni over 16, a gruppi prioritari

Lo indicano i dati elaborati da YouTrend sulla base delle cifre fornite dal Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 e l’Istituto nazionale di statistica (Istat): la media degli over 80 vaccinati in Italia dall’inizio della campagna di protezione dal coronavirus è pari al 48,9%. Il Molise registra il 66%, al secondo posto dietro un virtuoso Alto Adige che si attesta al 70,3%.

Seguono a ruota Trentino (63,5%), Lazio (57,4%) e Marche (55,2%). Mentre per le performance peggiori abbiamo Sardegna (42%), Sicilia (39,2%) e Toscana (33,9%).

Una notizia rassicurante dunque per il Molise, in mezzo al mare di problemi di carattere organizzativo ed economico. Una realtà, quella molisana, con una popolazione ridotta e quindi facilmente gestibile. Caratterizzata da piccoli borghi sparsi che aspettano soltanto di tornare a vivere in libertà. Una terra che potrebbe essere un piccolo paradiso se il pensiero più diffuso, dai vertici al cittadino medio, fosse davvero il bene generale.

Intanto proseguono anche le vaccinazioni a gruppi prioritari. E anche su questo i dati diffusi rispecchiano più o meno gli stessi valori. Su un 18% nazionale di vaccinati over 16 la parte alta della classifica vede Alto Adige, ancora Molise ed Emilia-Romagna in terza posizione.