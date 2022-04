Campobasso pronta per festeggiare San Giorgio

Dopo il ritorno della processione del Venerdì Santo, svoltasi senza intoppi la scorsa settimana, dopo due anni di sospensione a causa delle limitazioni dovute alla pandemia da Covid-19, tornano a Campobasso anche le celebrazioni religiose e civili in onore del Patrono della città capoluogo di regione, San Giorgio.

Sabato 23 aprile, dopo la Messa Solenne alle ore 17.00 nella chiesa di San Giorgio, presieduta dall’Arcivescovo Metropolita S.E. Mons. Giancarlo Bregantini, alla presenza delle autorità civili e militari, vi sarà la processione per le vie principali della città, con sosta prevista sotto Palazzo San Giorgio per la benedizione del Vescovo.

Intanto, già da oggi Palazzo San Giorgio è imbandierato come d’usanza con drappi e vessilli d’onore delle Confraternite dei Crociati e Trinitari. L’imbandieramento rientra nelle iniziative del programma di festeggiamenti “San Giorgio tra storia e leggenda”, realizzato dall’Associazione pro Crociati e Trinitari per le Rievocazioni Storiche Molisane e che il Comune di Campobasso ha patrocinato e contribuito a sostenere economicamente.

Il calendario degli appuntamenti prevede da venerdì 22 aprile e fino al 27, l’esposizione, nell’atrio di Palazzo San Giorgio, “San Giorgio, tra storia e leggenda”, di una mostra didattica con protagonista il Santo Patrono della Città di Campobasso visto dai bambini.

Sabato 23 aprile, dopo la processione, alle ore 20.00, in Piazza Vittorio Emanuele II ci sarà lo spettacolo “San Giorgio, tra storia e leggenda”, fatti storici e musiche nella Campobasso del XVII secolo.

Inoltre, ad arricchire la proposta di eventi e attività che il Comune di Campobasso ha voluto predisporre in occasione dei giorni di festa dedicati al Santo Patrono, vi è anche l’evento organizzato dal Circolo Legambiente di Campobasso “E. Cirese” per sabato 23 aprile con l’iniziativa “SALVALARTE con Legambiente – Passeggiata nel Borgo Murattiano”. Le attività consisteranno in un breve itinerario tra le vie del Nuovo Borgo voluto dal Re di Napoli, Gioacchino Murat nel momento della designazione di Campobasso a capoluogo della neonata Provincia di Molise.

Il percorso si svolgerà partendo da piazza S. Leonardo dove vi sarà l’introduzione ai temi che verranno trattati durante l’escursione. L’appuntamento è quindi fissato per le ore 09:30 di sabato 23 aprile presso Largo San Leonardo. La partecipazione è libera e gratuita.

“L’Amministrazione Comunale – ha dichiarato l’assessore alla Cultura Paola Felice – ha inteso dare un segnale di continuità immediato dopo quanto già realizzato in occasione del Venerdì Santo e che ha permesso alla nostra comunità di riappropriarsi concretamente, grazie alla grandissima maturità mostrata sia nei comportamenti individuali che in quelli collettivi, di rivivere in presenza le proprie più sentite tradizioni religiose e civili. Per i cittadini, – ha aggiunto l’assessore – la celebrazione della festività di San Giorgio rappresenta un importante e significativo momento di valorizzazione della nostra cultura, che può tornare finalmente ad essere vissuto con grande gioia, come accadeva prima della pandemia e per questo abbiamo voluto, in collaborazione con la Parrocchia Santi Giorgio e Leonardo di Campobasso e con l’Associazione pro Crociati e Trinitari per le Rievocazioni Storiche Molisane, organizzare un programma di eventi che potesse far rivivere una delle più antiche devozioni della nostra città“.