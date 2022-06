Campobasso, l’energia di Piero Pelù travolge il pubblico

Notte indimenticabile quella di ieri a Campobasso. Dopo Mario Biondi ospiti dell’antistadio Selva Piana i Litfiba che hanno fatto scatenare i fan.

Due ore di concerto, una scaletta che ripercorre tutta una carriera e Piero Pelù un vero animale da palco. I Litfiba non hanno deluso le aspettative neanche stavolta: la band nata a Firenze infatti era già stata nel capoluogo 31 anni fa.

Il Molise è una terra meravigliosa, non sembra neanche di stare in Italia, esordisce Piero Pelù che poi si scatena sul palco sulle note di hit che hanno lasciato il segno come: Spirito, Regina di Cuori, Tex, Fata Morgana, Sparami, Istanbul e tante altre.

L’emozione per questi nuovi concerti – ha detto Pierò Pelù poche ore prima dell’evento conclusivo del Corpus Domini 2022 – è quella della prima volta, è identica a quella che ebbi il 6 dicembre 1980 quando salimmo sul nostro primo palco alla Rokkoteca Brighton in provincia di Firenze.

Non passano indifferenti neanche la sceneggiatura e i numerosi appelli di pace che il frontman dei Litfiba ha rivolto ai potenti. Sembrano quattro persone che alzano le braccia in segno di vittoria però sono anche le quattro x romane che contano i nostri anni, quelli del suonare insieme con i Litfiba, più i due dovuti alla pandemia. Vi assicuro che queste quattro x sono molto più potenti di tutte le zeta scritte sui carri armati di Putin, perché queste hanno la forza del rock’n roll, e il rock’n roll esiste da più di 60 anni, Putin non durerà mai così tanto.

Accompagnato dai suoi compagni di avventura, Pelù ha regalato un’ultima grande serata ad un pubblico in delirio. Questo infatti, come già annunciato, è il loro ultimo tour insieme che dopo la tappa molisana proseguirà con altri 16 concerti in tutto il Paese fino a fine agosto. L’ultima occasione per gli amanti del rock e della musica in generale per assistere al concerto di una band che in Italia ha fatto la storia.