L’Arte per la prevenzione e la ricerca , la Fondazione Susan G. Komen al Museo Sannitico

Da diversi anni, il Ministero della Cultura rinnova l’Atto d’Intesa per la promozione dell’evento “Race for the cure”, la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo, organizzata dalla Komen Italia, associazione basata sul volontariato che quest’anno celebra l’importante anniversario ventennale. L’iniziativa “L’Arte per la prevenzione e la ricerca“, che trae ispirazione dallo stretto legame tra la salute, la cultura e l’arte, anche quest’anno intende promuovere il proprio contributo e il proprio sostegno alla prevenzione e alla ricerca, informando un ampio numero di donne e di uomini sull’importanza vitale della diagnosi precoce dei tumori, quale strumento privilegiato nella lotta alla malattia.

La Direzione regionale Musei contribuisce con entusiasmo e consapevolezza alla ricerca, così come concretamente avverrà con l’ “ingresso di testimonianza” gratuito nei musei statali. Chiunque effettua una donazione, anche minima, alla Fondazione Susan G. Komen, ha diritto ad un biglietto d’ingresso gratuito al Museo Sannitico di Campobasso nel mese di ottobre 2021. P

Per donare: www.komen.it – Iban: IT17G0326803210052966541910. Lo spot con la regia di Daniele Luchetti. Per l’ingresso a musei e aree archeologiche è richiesta l’esibizione del Green Pass. Per informazioni: drm-mol@beniculturali.it o 0874 412265 ( Museo Sannitico) Direzione regionale Musei Molise – Salita San Bartolomeo 10, 86100 Campobasso.