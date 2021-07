POPMOlise, Festival sfuso del Molise popolare: workshop “A regola d’arte: artigianato, innovazione e comunicazione” con Giacomo Malaspina

Continuano le attività e gli eventi di POPMOlise | Festival sfuso del Molise popolare!

Il mese di luglio è dedicato a Jelsi e alla Festa del grano in onore di Sant’Anna che si svolge ogni anno nel comune molisano il 26 luglio. Alla Festa del grano è dedicata la vetrina dello Spazio sfuso in piazza G. Pepe 42, nella quale si può ammirare una traglia centenaria circondata da covoni e spighe. Sugli scaffali all’interno sono esposti i prodotti delle aziende partners del progetto. Sabato 31 luglio, nella Sala convegni dell’Annunziata a Jelsi, alle ore 18:00, si svolgerà il workshop “A regola d’arte: artigianato, innovazione e comunicazione” realizzato da JustMO’ in collaborazione con il Comune di Jelsi e il Comitato Sant’Anna. Ospite dell’incontro sarà Giacomo Malaspina, falegname, cultore delle tecniche tradizionali, divulgatore e formatore. Caporedattore della rivista “Legno Lab. La rivista per gli amanti del legno“. Con lui parleremo di artigianato nell’epoca del digitale e della comunicazione social, di pratiche tradizionali e di formazione.

