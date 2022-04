In hotel come in una galleria d’arte. Borgotufi (IS) selezionato da TGCOM24

Molise in vista sui rotocalchi nazionali per le chicche che nasconde e che propone al turismo di qualità. Selezionato su TgCom24 tra le cinque mete da sogno italiane in cui alloggiare Borgotufi, il borgo ristrutturato grazie ad una cooperativa di comunità nel caratteristico paese di Castel Del Giudice (IS). L’operazione di ricostruzione, recupero, restyling che ha messo in moto turismo e lavoro, è stata messa in rilievo anche per le bellezze artistiche del posto, che portano il visitatore a vivere l’hotel come una galleria.

“In Molise si lascia ammirare con i suoi colori e le sue forme narranti sulla piazza di Borgotufi (albergo diffuso di Castel del Giudice in provincia di Isernia) la Fanciulla del Borgo, ultima opera del maestro Franco Summa, inaugurata nel 2020 – leggiamo nell’articolo – Dai vividi colori, è una sorta di totem alto oltre tre metri, tutrice e madre della terra che si affaccia sullo stupendo panorama dell’Appennino molisano-abruzzese. La sua realizzazione ha consacrato Borgotufi come luogo di ispirazione e di arte contemporanea. La Fanciulla del Borgo si integra nell’universo architettonico, culturale e ambientale dell’albergo diffuso, un luogo di rinascita dove stalle e case, un tempo abbandonate, sono divenute luogo di ospitalità turistica. Le casette in pietra, arredate in stile antico e con elementi di design, a cui si affiancano interventi di architettura contemporanea, possono ospitare fino a 100 visitatori e sono perfettamente integrate nel paesaggio“.

Uno dei fiori all’occhiello delle buone pratiche molisane, promossa fortemente dal sindaco Lino Gentile ed appoggiata da un partenariato che ha voluto guardare lontano. Uno dei gioielli che la nostra regione deve saper conservare e proporre fuori, al meglio, nel tempo.