Costruire futuro, partire dal patrimonio edilizio. Come? Domani la live con ALL-Interno

Secondo incontro domani giovedì 22 aprile con il gruppo di ALL-interno per parlare di strumenti e possibilità di futuro, lavoro e sviluppo per le aree interne del Molise. Una diretta Facebook per continuare un confronto che mira a costruire azioni virtuose e possibilità reali sul territorio organizzato dalla cooperativa JustMO’.

ALL-interno è un progetto di animazione territoriale avviato in Molise nei comuni dell’Area Interna del Fortore che ha avviato un percorso di dialogo sul territorio per raccogliere la domanda e trovare soluzioni integrate. Questa volta si parlerà del patrimonio edilizio nelle aree interne. Esiste un modo diverso di ricostruire, riattivare, riabitare? E poi: un muratore e un architetto possono far nascere una cooperativa?

I lavori saranno coordinati da Michele Fratino, presidente JustMO’. Oltre Chiara Iosue, presidente Legacoop Molise, guideranno la discussione l’architetto Francesca IARUSSO dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’architetto Vincenzo TENORE (+tstudio) e Vittorio DI VUOLO Direttore Macro Area Sud del Consorzio INTEGRA.

L’appuntamento con la Facebook Live è alle 18 sul profilo di ALL-Interno. Non mancare, è una bella occasione per costruire il tuo futuro insieme ad altri!