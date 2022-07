Check up visivi gratuiti a Campobasso e Isernia

Il progetto estivo “la prevenzione non va in vacanza” è promosso e finanziato dalla IAPB (agenzia internazionale per la prevenzione della cecità), associazione che opera su tutto il territorio nazionale ed internazionale.

Come ogni anno, l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Sezione Regionale del Molise partecipa a questa iniziativa volta ad informare gli utenti sulla dannosità degli agenti atmosferici soprattutto nel periodo estivo.

L’estate è una stagione bellissima, tuttavia dobbiamo stare attenti allo stile di vita e agli effetti dannosi del sole per i nostri occhi.

Effettueremo pertanto una campagna informativa e screening oculistici gratuiti il 28 e 29 luglio presso Bosco Faiete a Campobasso, mentre il 1 e 2 agosto presso i locali della Croce Rossa di Isernia in via Pascoli n.1 dalle ore 9:30 alle 12:30.

I check up visivi, saranno rivolti ad identificare ed eventualmente valutare difetti sensoriali e della motilità oculare (per esempio strabismo, ambliopia). Per informazioni potete contattare la segreteria U.I.C.I. allo 0874/332207.