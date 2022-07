È ancora podio, tra cui un primo posto, per gli atleti della Fise Molise

Protagonisti questa volta i quattro i binomi della Ippoform – Campobasso Equitazione in trasferta al Concorso Nazionale A*** del 15-16-17 luglio a Chieti. Ed ecco i brillanti risultati. Karola Vignale su Silvers Star GZ 3^classificata nella C120 del venerdì e 3^classificata nella C120 della domenica. Michele Ruscitto con Tokyo Flash 1^ classificato nella 5 anni del sabato e 2^ classificato nella 5 anni della domenica.

E già si guarda al prossimo appuntamento agonistico presso la Scuderia Le Siepi di Cervia nei giorni 20/21/22/23/24 luglio 2022. Per la Scuderia del Sole avremo Sara Battista e Zanzibar che gareggeranno nel Criterium 1º grado Istruttori, mentre Ylenia Toci e Attitude Pyrouette saranno impegnate nel Criterium brevetti junior. E ancora Lia Zullo e Barolo cat. 130 Flavio de Bellonia e Juweeltje cat. Lb80.

Complimenti alle amazzoni e ai cavalieri per i risultati raccolti nelle trasferte di Terracina e Chieti – ha dichiarato la delegata Fise Molise Laura Praitano. E sempre grazie agli istruttori dei nostri ragazzi sia per l’impegno e la costanza che gettano quotidianamente in questo sport, sia perché loro stessi ci regalano vittorie che ci riempiono d’orgoglio. Auguri a tutti noi che desideriamo continuare a vivere insieme emozioni forti attraverso il singolare rapporto di empatia che si crea con l’amico cavallo.