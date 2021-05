Cos’è una cooperativa di comunità? Incontro online con Giuliano Poletti ed altri esperti

L'ex ministro ed altri esperti di rilievo approfondiranno il valore di questo strumento strategico con Legacoop e la cooperativa Just-Mo' sulla piattaforma del progetto ALL-Interno per lo sviluppo delle aree del Fortore in Molise

Che cosa è una cooperativa di comunità? In che cosa si differenzia dalle altre cooperative? Ci sono casi esemplari da conoscere? Perché e quando crearle? A questa e tante altre domande risponderà il team del progetto ALL-INTERNO in un incontro online domani venerdì 28 maggio 2021 alle ore 18.

Interlocutore d’eccellenza sarà Giuliano Poletti, ex presidente Legacoop nazionale poi Ministro del Lavoro, ma non solo. A valutare tutti i vantaggi di uno strumento che in alcune aree del paese si è rivelato strategico ci saranno il coordinatore nazionale Cooperative di Comunità Paolo SCARAMUCCIA e la program manager del progetto CREAREE Elena TORRI.

Esperienza esemplare di cooperativa di comunità in Molise è quella di ARTEMISIA a Castel Del Giudice (Isernia), pioniera e dedita oggi alla maggior parte dei servizi di cui il territorio necessita. Sarà quindi presente Lino GENTILE, sindaco del paese e delegato nazionale ANCI per le Aree Interne.

Fabiana GIORGETTA (cooperativa RIKA) e Andrea NASILLO (cooperativa FERMENTI LIBERI) porteranno sul tavolo del confronto le esperienze che stanno vivendo, sempre in Molise, con le loro rispettive cooperative di comunità.

Un incontro aperto ad associazioni o singoli che intendono creare o trovare occupazione, oppure prendere spunto per idee di sviluppo. Promosso da Legacoop Molise (in aula virtuale anche la presidente Chiara Iosue) e coordinato da Michele Fratino della cooperativa JUST-MO’, potrà essere seguito in diretta Facebook sulla pagina di ALL-INTERNO.