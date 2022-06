Coopstartup Abruzzo, premiata la creatività di giovani imprenditori

La prima edizione del progetto promosso da Legacoop Abruzzo e Coopfond ha regalato a tutti la grande soddisfazione di un’iniziativa partecipata e ricca di emozioni.

Come riportato dagli articoli di stampa, il progetto Coopstartup Abruzzo ha avuto l’obiettivo di accompagnare lo sviluppo di idee imprenditoriali innovative da realizzare in forma cooperativa.

Questi i criteri di valutazione utilizzati per le graduatorie: valore dell’idea, contributo di innovatività, qualità del team, capacità di creare nuova occupazione, sostenibilità.

La classifica dei progetti premiati:

Comunità di Fallo (CH) – cooperativa di comunità Green Hope (PE) – COOP TIPO B manutenzione Ambientale ecologica Fiori di Gladiolo (AQ) – COOP TIPO A attività educative e ricreative per ragazzi disabili e famiglie.

Assegnati anche due premi speciali:

La famiglia – COOP TIPO A (servizio badanti IN FOMA COOPERATIVA)

Green Park – Turismo ecologico – attività turistico ricettive

I bandi Coopstartup, promossi e finanziati da Coopfond, sono un ottimo strumento per le Leghe territoriali per promuovere, incentivare e accompagnare la costituzione di imprese cooperative che possono spaziare in tutti i settori ma accumunate da un unico obiettivo: quello di mettere al centro le persone – ha commentato Chiara Iosue, presidente di Legacoop Molise. Facciamo i nostri migliori auguri agli amici abruzzesi e ci auguriamo che questa esperienza possa essere proposta anche in Molise.