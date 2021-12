La Regione si doti con urgenza di tamponi salivari per i ragazzi autistici. Lettera dell’Angsa Molise

Porta la firma del presidente Paolo Donnarumma la richiesta urgente inviata alla regione Molise dall’Angsa Molise, associazione che tutela le persone autistiche in regione.

Poiché i tamponi salivari molecolari sono stati equiparati agli altri tipi di tamponi e i molecolari sono stati ritenuti validi per ottenere il green pass e che la legge li ha indicati come alternativa per le persone fragili o con particolari problemi, l’associazione chiede al presidente Toma che la Regione si doti urgentemente di questo tipo di test da utilizzare per le persone autistiche. Che purtroppo a causa del loro disturbo hanno scarsa capacità di collaborazione. “E’ difficilissimo – leggiamo nella nota dell’Angsa – e talvolta impossibile sottoporli a tamponi oro/naso faringei, che per loro risultano molto invasivi e, considerata la modalità coercitiva con cui devono essere effettuati, soprattutto traumatici“.

Per non complicare ulteriormente le condizioni delle persone autistiche e delle loro famiglie e nel rispetto della normativa vigente l’associazione dunque ha richiesto che l’ASREM si attivi con la massima URGENZA, nel rispetto della Circolare del Ministero della Salute del 24 settembre 2021, a dotarsi di test salivari molecolari e di utilizzarli in sostituzione dei tamponi oro/naso faringeo, per la loro semplicità di esecuzione e la loro non invasività.